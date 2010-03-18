Лубківський: Харків досяг значного прогресу в підготовці до Євро-2012

Харків. 18 березня. УНІАН. Директор Турніру УЄФА Євро-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ відзначив значний прогрес у справі підготовки Харкова до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, свою оцінку стану підготовки міста до Євро-2012 М.ЛУБКІВСЬКИЙ дав під час перебування у Харкові.

«Харків досягнув значного прогресу в підготовці до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року – відкрито оновлений стадіон «Металіст», добре просувається будівництво нового терміналу аеропорту», - сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ. «Водночас, - зазначив він, - Харкову слід звернути увагу на інфраструктуру розміщення та розширення спортивної інфраструктури».

За словами М.ЛУБКІВСЬКОГО, на цьому етапі підготовки до Євро також слід переходити до організаційних питань Євро-2012, таких зокрема, як розміщення уболівальників та надання якнайповнішої інформації про Чемпіонат.

«Сьогодні потрібно вирішувати питання розміщення вболівальників, запропонувати заклади розміщення, які можуть бути залучені, надати пропозиції стосовно того, яким чином європейські фани зможуть знайти інформацію про місто та легко і в звичний для себе спосіб забронювати обране житло», - наголосив Директор Турніру в Україні.

Як раніше повідомлялося, обласний спортивний комплекс «Металіст» реконструйований на умовах приватно-державного партнерства під безпосереднім керівництвом генерального інвестора та координатора підготовки Харкова до Євро-2012 Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО. Міжнародний аеропорт «Харків» реконструюється за аналогічною моделлю - будівництво нового аеровокзалу фінансує О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ, реконструкцію аеродромного комплексу - Державний бюджет.

Представники Місцевого організаційного комітету (МОК) Євро-2012 під час перебування у Харкові вивчали, зокрема, питання функціонування трансферних баз, які будуть представлені під час Євро-2012, оглянули кілька об`єктів, інспектували їх відповідність вимогам УЄФА.

Було відзначено, що на сьогодні у Харкові дуже гостро стоїть питання тренувальних центрів. Із заявлених об’єктів лише Спортивно-тренувальний центр футбольного клубу «Металіст», відбудований за кошти О.ЯРОСЛАВСЬКОГО, відповідає вимогам УЄФА та буде включений до Каталогу базових тренувальних центрів. Критична ситуація зі стадіоном «Динамо», де протягом двох років відсутнє фінансування необхідних робіт з реконструкції, що унеможливлює використання стадіону як тренувального майданчика.