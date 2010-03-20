Розгром у Харкові: Металіст – Металург (З) 4:0
Маркевич задоволений
Харків. 20 березня. УНІАН. У матчі 21-го туру Чемпіонату України х футболу харківський Металіст розгромив запорізький Металург з рахунком 4:0, повідомляє Kharkiv EURO.
Перший гол харків’яни забили на 22-й хвилині. Валяєв пройшов по центру, скинів м’яч Джексону, який знову повернув його Валяєву – удар метрів з 20 штангу. 1:0.
У другому таймі успіх розвинули Девіч, Едмар, Олійник. Це найрезультативніший матч Металіста у другому колі.
Головний тренер Металіста Мирон Маркевич висловив задоволення, але зазначив, що «все ще попереду».
Зігравши 20 матчів, Металіст набрав 41 очко і посідає третє місце в Чемпіонаті.
Завдяки виграшу в Луганську у Зорі (2:0) Шахтар з 52 очками вийшов на перше місце.
На другому – Динамо. Кияни у гостях не змогли здолати донецький Металург (1:1), у них 50 очок.