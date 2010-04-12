Результати 24-го туру Чемпіонату України з футболу
Динамо на першому місці
Харків. 12 квітня. УНІАН. Матчами у суботу закінчився 24-й тур Чемпіонату України з футболу.
Іллічівець - Металург Д 0:4 (Димитров 41 пен., 84, Танаса 68, Мхітарян 82)
Закарпаття - Карпати 1:1 (Мікуляк 90+2 - Батиста 28)
Таврія - Зоря 0:1 (Силюк 62)
Результати суботніх зустрічей:
Кривбас - Металіст 2:2 (Морозюк 37, Кицута 90+3 - Олійник 32, Фініньо 63)
Чорноморець - Ворскла 0:0
Динамо - Арсенал 3:1 (Вукоєвич 34, Маграо 61, Мілевський 65 – Закарлюка 73)
Шахтар - Дніпро 0:0
Металург З - Оболонь 2:1 (Невмивака 4, Алозіє 31 - Конюшенко 9)
Цікаво, що команди, які посідають чотири останні строчки в таблиці (Кривбас, Закарпаття, Зоря, Чорноморець), як мінімум, не програли свої ігри. А в двох випадках рятували свої "бойові нічиї" вже в доданий час.
Таблиця
У наступному турі грають 14 квітня (у дужках набрані очки):
Дніпро (43) - Металург З (29)
Оболонь (29) - Динамо (59)
15 квітня
Арсенал (30) - Таврія (37)
Зоря (20) - Кривбас (15)
Закарпаття (18) - Чорноморець (21)
Металург Д (35) - Ворскла (25)
Металіст (46) - Іллічівець (22)
Карпати (42) - Шахтар (59)