Результати 24-го туру Чемпіонату України з футболу

Харків. 12 квітня. УНІАН. Матчами у суботу закінчився 24-й тур Чемпіонату України з футболу.

Іллічівець - Металург Д 0:4 (Димитров 41 пен., 84, Танаса 68, Мхітарян 82)

Закарпаття - Карпати 1:1 (Мікуляк 90+2 - Батиста 28)

Таврія - Зоря 0:1 (Силюк 62)

Результати суботніх зустрічей:

Кривбас - Металіст 2:2 (Морозюк 37, Кицута 90+3 - Олійник 32, Фініньо 63)

Чорноморець - Ворскла 0:0

Динамо - Арсенал 3:1 (Вукоєвич 34, Маграо 61, Мілевський 65 – Закарлюка 73)

Шахтар - Дніпро 0:0

Металург З - Оболонь 2:1 (Невмивака 4, Алозіє 31 - Конюшенко 9)

Цікаво, що команди, які посідають чотири останні строчки в таблиці (Кривбас, Закарпаття, Зоря, Чорноморець), як мінімум, не програли свої ігри. А в двох випадках рятували свої "бойові нічиї" вже в доданий час.

Таблиця

У наступному турі грають 14 квітня (у дужках набрані очки):

Дніпро (43) - Металург З (29)

Оболонь (29) - Динамо (59)

15 квітня

Арсенал (30) - Таврія (37)

Зоря (20) - Кривбас (15)

Закарпаття (18) - Чорноморець (21)

Металург Д (35) - Ворскла (25)

Металіст (46) - Іллічівець (22)

Карпати (42) - Шахтар (59)