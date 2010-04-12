Союз азербайджанців світу висловлює співчуття народу Польщі

Харьков. 12 апреля. УНИАН. Общественная организация «Союз азербайджанцев мира» выразила соболезнования спикеру Сейма Польши Брониславу КОМОРОВСКОМУ в связи с гибелью в авиакатастрофе президента Польши Леха Качинского, его супруги Марии Качинской и других польских политиков, общественных деятелей и сопровождавших их людей.

Как сообщил корреспонденту УНИАН директор аналитическо-информационного центра Союза азербайджанцев мира, герой казацкого народа, генерал-полковник Миршахин

ИСМАИЛОВ, члены его организации глубоко потрясены тяжелой утратой, постигшей народ Польши и всю европейскую семью.

«Глубоко потрясены тяжелой утратой, постигшей народ Польши и всю европейскую семью, - трагической гибелью в авиационной катастрофе Президента Республики Польша Леха Качинского и его супруги Марии Качинской, ответственных работников Администрации Президента Польши, членов Сената и Сейма, высокопоставленных офицеров Войска Польского. В лице Президента Леха Качинского мировое сообщество и польский народ потеряли человека, обладавшего высокими нравственными качествами,

великого государственного деятеля и политика, который способствовал объединению европейских народов, борца за очищение Европы от последствий тоталитарных режимов», - говорится в обращении Союза азербайджанцев мира.

Авторы обращения подчеркивают, что «Президенту Леху Качинскому принадлежали исключительные заслуги в налаживании тесной дружбы и сотрудничества между Польшей и Украиной. Являясь другом украинского народа, он был одним из хорошо известных и любимых в нашей стране европейских политиков».

«Разделяя в эти тяжелые минуты горе братского народа Польши», Союз азербайджанцев мира «желает ему терпения и стойкости».

«Память о великом сыне польского народа будет вечно жить в сердцах народов Украины и Азербайджана», - говорится в соболезновании.