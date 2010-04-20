Харкову позаріз потрібні готелі

Харків. 20 квітня. УНІАН. Директор Турніру Євро-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ вважає, що позитивні відгуки Президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ про стан підготовки Харкова до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, які він неодноразово висловлював під час візиту до міста 8 квітня ц.р., не можуть бути приводом для самозаспокоєння.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Місцевого організаційного комітету «Євро 2012 Україна», про це сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ, висловлюючи своє бачення процесу підготовки Харкова до Євро-2012.

М.ЛУБКІВСЬКИЙ зазначив, що в ході візиту до Харкова М.ПЛАТІНІ дійсно не мав претензій до оновленого стадіону «Металіст» та будівництва нового терміналу аеропорту - інвестиційні проекти, реалізацію яких координує генеральний інвестор підготовки міста до Євро-2012, президент групи DCH Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ. Водночас директор Турніру наголосив, що Харкову слід звернути увагу на інфраструктуру розміщення вболівальників і цільових груп, а також на розширення спортивної інфраструктури.

«Харкову ще слід багато попрацювати, щоб задовольнити до червня вимоги УЄФА», – заявив М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

Він наголосив, що виходячи з вимог УЄФА кількість п’ятизіркових готелів у Харкові є недостатньою. Хоча невеликі готелі або проекти із розширення існуючих закладів розміщення реалізуються вчасно, будівництво великих об’єктів високої категорії (4-5*) зупинено через брак фінансування або неможливість вчасного отримання відповідних дозволів.

За висновком фахівців МОК, досить гостро у Харкові стоїть питання тренувальних центрів. Наявний лише тренувальний табір для однієї з команд-учасниць матчів Євро-2012, збудований за кошти О.ЯРОСЛАВСЬКОГО.

У прес-службі повідомили, що Наглядова Рада УЄФА розглядатиме стан підготовки України та Польщі до Євро-2012 на своєму наступному засіданні, яке відбудеться в червні 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, під час свого візиту до Харкова 8 квітня ц.р. президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ позитивно оцінив хід підготовки Харкова до Євро-2012. За його словами, «Харків працює добре, він пройшов великий шлях, хоча доведеться ще багато зробити».

Довідка УНІАН. Комплексну програму підготовки Харкова до Євро-2012 реалізовує група DCH - одна з найбільших бізнес-груп України. Бенефіціар - Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ. Програма включає реконструкцію ряду об`єктів спортивної інфраструктури міста (зокрема стадіону «Металіст») і Міжнародного аеропорту «Харків».