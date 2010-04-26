Фельдман відмовився керувати харківською «Батьківщиною»
Нардеп дійде «до основ, хто затіяв цю інтригу»
Харків. 26 квітня. УНІАН. Народний депутат України відмовився очолити харківську міську організацію Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина».
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Харкові.
«Виконувати обов’язки керівника міської організації «Батьківщини» у відповідності з останніми кадровими розпорядженнями центрального апарату партії я не буду. Поки лишаюся рядовим членом. Йду з керівних посад, але закликаю всіх партійців не розвалювати нашу партійну організацію», – заявив О.ФЕЛЬДМАН.
О.ФЕЛЬДМАН розцінив як насмішку пропозицію очолити харківську міську «Батьківщину».
«Сьогодні планувалося, щоб я залишився керівником міської організації. Так планувалося комбінаторами цієї ситуації, яка відбулася в місті Харкові. Я на цю комбінацію йти не хочу, міську організацію очолює пан ЛАРЧЕНКО. Прийти на місце живої людини – для мене це було як насмішка. Я вважаю, що я вчинив правильно, я пішов», – обурився депутат.
О.ФЕЛЬДМАН здивувався кадровим перестановкам у керівництві Харківської облорганізації ВО «Батьківщина», оскільки заяви за власним бажанням не писав і залишати політичну силу не збирається.
«Для мене останні кадрові зміни в керівництві місцевого БЮТу стали певною несподіванкою. По-перше, річ у розмові з ТИМОШЕНКО йшла про реформи в системі керівництва партії по країні в цілому, підвищення ефективності міських, обласних штабів, а не про стрімкі кадрові призначення. Про кадрові перестановки або про якісь тим більше інтриги взагалі розмови не було. По-друге, ніяких заяв за власним бажанням не писав і нікуди йти не збирався», – підкреслив О.ФЕЛЬДМАН.
О.ФЕЛЬДМАН відкинув думку про те, що кадрові перестановки зумовлені неефективністю його роботи на посту голови обласної організації ВО «Батьківщина». За його словами, причини цих подій полягають «виключно у внутріпартійних інтригах».
О.ФЕЛЬДМАН наголосив, що давати оцінку його політичної ефективності «можуть тільки харків’яни, рядові партійці», а не ті, «хто в зручних кабінетах призначав за гроші представників криміналітету на державні пости, хто не вклав ні копійки власних грошей в розвиток партії».
Він підкреслив, що не збирається зводити ні з ким політичні рахунки та давати характеристики новим призначенням.
«Я в свою чергу багато що міг би розказати про своїх колег, але не буду цього робити з етичних міркувань. Мені сьогодні також некоректно висловлюватися з приводу призначення на посаду виконувача обов’язки голови обласної партійної організації пана АВАКОВА, давати оцінку тим більше ТИМОШЕНКО», – сказав нардеп.
О.ФЕЛЬДАН підкреслив, що ще не визначився з питанням подальшого свого перебування в БЮТ, але головним критерієм у цьому буде «думка всіх харків’ян».
«Єдине, що на сьогодні має для мене значення в політиці – це думка моєї команди і думка всіх харків’ян. Найближчим часом хочу зібрати партійний актив, порадитися зі своєю командою про подальші перспективи. Також проведу соцдослідження і ухвалю остаточне рішення про формат перебування в Блоці Юлії ТИМОШЕНКО на цій підставі», – заявив О.ФЕЛЬДМАН.
Народний депутат додав, що, крім нього, з керівних посад організації ВО «Батьківщина» в Харківській області підуть більшість із сьогоднішніх її керівників.
«Подав у відставку перший заступник керівника партії КОЗЛОВ, МАЙБОРОДА, я думаю, що сьогодні вже написав або напише заяву голова фракції в обласній раді пан СТРОНОВ, я думаю, що вийде також ЛАРЧЕНКО», – сказав О.ФЕЛЬДМАН.
Насамкінець О.ФЕЛЬДМАН запевнив, що дійде «до основ, хто затіяв цю інтригу, хто вніс деструктив у роботу партії» та зробить відповідні для себе висновки.
Як повідомляв УНІАН, згідно з постановою Президії «ВО «Батьківщина» від 21 квітня 2010 року, О.ФЕЛЬДМАНА звільнено з посади голови Харківської облорганізації «Батьківщини» «за власним бажанням». З 22 квітня 2010 р. виконуючим обов’язки голови Харківської облорганізації «Батьківщина» призначено Арсена АВАКОВА, колишнього губернатора Харківщини.