Завтра у Харкові опозиція проведе мітинг проти угод Януковича-Медведєва

Харків. 26 квітня. УНІАН. У вівторок представники опозиції планують провести мітинг проти «чорноморських» угод, підписаних президентами України і Росії Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та Дмитром МЕДВЕДЄВИМ у Харкові 21 квітня.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної організації партії «Батьківщина», акція протесту проти подовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії на українській території на 25 років розпочнеться о 10-й ранку в центрі Харкова на майдані Свободи.

Очікується, що в мітингу візьмуть участь представники інших опозиційних партій, а також громадських організацій.