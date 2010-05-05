У Васищевому під час глушіння риби тяжко поранені троє харків'ян

Харків. 5 травня. УНІАН. У селі Васищеве Харківського району під час глушіння риби тяжко травмувалися троє осіб.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні з нитань надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації, нещасний випадок стався 4 травня близько 20.30.

Троє молодих людей - мешканців міста Харкова - під час риболовлі на річці Уди застосували невідомий вибуховий пристрій, який раптово вибухнув.

Отримав тяжкі поранення (травматична ампутація кистей рук, численні проникаючі поранення брюшної порожнини) Юрій ХАРСЬКИЙ, 1985 року народження. Його дружина (1985 р.н.) отримала чисельні проникаючи поранення нижніх кінцівок. Третій учасник пригоди (1985 р.н.) отримав чисельні проникаючи поранення нижніх кінцівок.

Всі постраждалі доставлені до Харківської обласної клінічної лікарні до відділення політравми. Стан Ю.ХАРСЬКОГО, за оцінками лікарів, дуже важкий. Отримані травми ускладнені великою крововтратою. Стан інших постраждалих стабільний середньої важкості.

Причини пригоди і походження вибухового пристрою з’ясовують органи МВС, повідомили в управлінні.