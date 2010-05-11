У Харкові мітингують противники і прибічники курсу Януковича

Харків. 11 травня. УНІАН. У Харкові на площі Свободи біля будівлі Харківської облдержадміністрації проходять мітинги опозиційних сил та прихильників Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, один мітинг проводять представники ВО «Свобода» та Християнсько-демократичного союзу. Вони тримають державні прапори та символіку своїх партій, а також плакати з написами: «Харків - українське місто», «Україна не колонія Москви».

В акції протесту беруть участь близько 50 осіб. Опозиціонери вимагають від голови Харківської ОДА не виконувати «антидержавні рішення президентської адміністрації та уряду». Вони також вимагають від місцевої влади саботувати рішення «президентської канцелярії Віктора ЯНУКОВИЧА та уряду Миколи АЗАРОВА, спрямовані на знищення державного суверенітету та територіальної цілісності України, здавання стратегічних українських підприємств та цілих галузей».

Інший мітинг проводять прихильники Партії регіонів. У ньому беруть участь близько 1,5 тис. осіб. Учасники акції тримають прапори Партії регіонів та плакати з написами: «Фашизму – ні», «Харків – місто багатонаціональне», «Перемогли у 1945, переможемо й зараз!», «Ми разом з Росією перемогли фашизм, разом переможемо кризу». Мітингувальники заявили про підтримку курсу В.ЯНУКОВИЧА.

Прихильники опозиції та влади розділені подвійним кордоном міліції.