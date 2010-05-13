У Харкові відкривається фотовиставка живої репортерської зйомки

Харків. 13 травня. УНІАН. У п’ятницю, 14 травня, о 14.00 у Харківському національному університеті імені В. Каразіна (Майдан Свободи, 4, поверх 8, приміщення бібліотеки) відбудеться відкриття великої пересувної фотовиставки «День-2009».

Як повідомляє сайт Харківської міськради, на суд шанувальників живої репортерської зйомки буде представлено близько 150 найкращих світлин професіональних фотомитців та аматорів-початківців з усіх куточків України та з-за кордону, які стали переможцями щорічного Міжнародного фотоконкурсу газети «День».

Всі відвідувачі фотовиставки зможуть відчути себе членами журі, віддавши свій голос за найцікавішу, за його поглядом, світлину. Переможця буде оголошено за результатами глядацького голосування. Під час відкриття фотовиставки школам Харкова та області вручать комплекти книг історико-культурологічного змісту.

Після першої презентації в столиці експозиція, що складена з найкращих робіт, подорожує великими та малими містами України. Конкурс завершиться святковою прем’єрою підсумкової фотовиставки в Українському домі на Хрещатику з нагородженням переможців.

Фотовиставка буде відкрита для вільного відвідування з 14 по 28 травня.