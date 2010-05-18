У Харкові «Свобода» протестує проти «кабальних угод з Росією»

Харків. 18 травня. УНІАН. Представники Харківської обласної організації ВО «Свобода» поставили вимогу до офіційних представників російської держави «негайно припинити реставрацію Совєтського Союзу шляхом політичної та економічної окупації України».

Як передає кореспондент УНІАН, свої вимоги активісти «Свободи» поставили сьогодні в ході пікетування Генерального консульства Російської Федерації в Харкові, протестуючи проти «кабальних угод з Росією».

Учасники акції тримали в руках партійні та державні прапори, а також плакати з написами гострого змісту на адресу Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та глави Російської держави Дмитра МЕДВЕДЄВА.

Свободівці заявляють, що нинішній візит Д.МЕДВЕДЄВА до України є нічим іншим як «неприхованою демонстрацією намірів Москви отримати Українську державу в якості васальної власності». На їхню думку, досягнуті між державами домовленості, «що в авральному порядку готуються урядами Росії та України за своїм змістом є безпрецедентною здачею національних інтересів саме України». Особливу увагу представники «Свободи» звертають домовленості в гуманітарній сфері, які, як вони вважають, «фактично продовжують політику тотальної русифікації українських засобів масової інформації, навчальних закладів, а також усього культурного простору». На їхню думку, це свідчить, що «сьогодні Україна перебуває в статусі колонізованої держави з маріонетковою адміністрацією ЯНУКОВИЧА на чолі».

Наприкінці пікетування лідер місцевої «Свободи» Ігор ШВАЙКА безрезультатно спробував передати Генеральному консулу РФ у Харкові Всеволоду ФІЛІППУ звернення з низкою вимог, яке працівники установи взяти відмовилися.

У своєму зверненні свободівці зажадали , зокрема, «визнати факт окупації України більшовицькою Росією протягом 1918-1991 рр., наслідком чого вчинено безпрецедентний геноцид українців», «офіційного визнання, вибачення та компенсації від Москви за геноцид українців», «добитися від Росії повернення заощаджень громадян України (83 млрд. карбованців станом на 1991 р.)», «передачі Україні належної їй частки Алмазного фонду, золотих та валютних запасів, закордонного майна колишнього СРСР».

Крім того, учасники акції поставили вимоги «виплатити компенсації репресованим українцям та їхнім нащадкам у розмірах, адекватних до перенесених ними страждань»,

«надати українцям Кубані, Холмщини, Надсяння, Підляшшя, Лемківщини, що насильно виселені з рідних земель, статус депортованих з усіма соціальними гарантіями».

Представники «Свободи» наголосили на необхідності «повернути до України національні, культурні, історичні та інші цінності, вивезені за кордон в період московської окупації», делімітувати та демаркувати державні кордони України, зокрема – морські», а «в разі подальшого зволікання Росії – встановити державні кордони в односторонньому порядку за прикладом Естонії».

Учасники також поставили вимоги «запровадити візовий режим з Росією, створити українські контрольно-пропускні пункти на всіх об”єктах, орендованих Чорноморським флотом Російської Федерації, запровадити суворий контроль за пересуваннями іноземних військовослужбовців територією України».

У переліку переданих Генконсулу РФ вимог, міститься також пункт про необхідність запровадження «постійного безперешкодного фахового інспектування військових об’єктів ЧФ РФ на території України щодо відповідності їхнього функціонування до Законів України та підписаних міжнародних угод». Свободівці зажадали також від Росії «детального звіту про перебування на території України, включно з територіальними водами та континентальним шельфом, зброї та боєзапасу».

Звернення з переліком цих вимог активісти пікетування відправили до Генконсульства РФ поштою.

На знімку: активісти «Свободи» пікетують Генеральне консульство Росії у Харкові, 18 травня 2010 р.