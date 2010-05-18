На військових насувається «тьомная ночь»

Харків. 18 травня. УНІАН. На Харківщині впродовж останнього часу почалося відключення військових частин та установ від електропостачання.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України, це відбувається через неритмічне або несвоєчасне погашення заборгованості з боку Міноборони за використання комунальних послуг.

Зокрема, йдеться у повідомленні, на деяких військових об’єктах в Харківській області «за останні кілька років не було жодного місяця, аби не відключали світло чи воду». Сьогодні «в ультимативній формі» керівники електропостачальних установ зажадали «погасити заборгованість до 19-20 травня 2010 року». Якщо цього не буде зроблено, повідомляє медіа-центр, «вони обіцяють відключити всі військові об’єкти, незважаючи на специфіку їхнього державного призначення».

За даними медіа-центру, станом на 18 травня в Харківському та Чугуївських гарнізонах без світла залишилися 9 військових містечок, де проходять службу та працюють понад 5 тисяч осіб.

За даними квартирно-експлуатаційного відділу міста Харкова, загальна заборгованість об’єктів МОУ перед комунальними службами області становить 27 млн. 290 тис. грн. (теплоенергія – 14,8 млн. грн., водопостачання – 930 тис. грн., каналізація – 960 тис. грн., електроенергія – 2,9 млн. грн., газопостачання – 7,7 млн. грн.).

Прес-центр нагадує, що минулого літа лише завдяки втручанню журналістів не було відключено від електромереж найбільший за окремими показниками в Європі військовий арсенал у місті Балаклії, дві частини протиповітряної оборони Повітряного командування «Центр», які цілодобово несуть бойове чергування з охорони повітряних просторів України та інші об’єкти. У лютому-березні 2009 р. через відключення світла на факультеті військової підготовки НТУ «Харківський політехнічний інститут» зіпсувалися продукти харчування, внаслідок чого отруїлися 88 курсантів.