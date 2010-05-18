Ярослав Ющенко пішов проти дядька?

Харків. 18 травня. УНІАН. Члени президії партії «Наша Україна» Іван ВАСЮНИК та Ярослав ЮЩЕНКО виступили за входження партії до складу Комітету захисту України.

Про це УНІАН повідомив один із членів президії, який попросив не називати його імені.

Рішення президії «Нашої України» щодо відносин партії з Комітетом захисту України, за словами співрозмовника УНІАН, не було одностайним.

Частина президії виступила за входження до складу Комітету. За словами співрозмовника агентства, таку позицію висловив І.ВАСЮНИК. Його підтримало п’ятеро членів президії (близько чверть присутніх), зокрема племінник лідера партії Віктора ЮЩЕНКА Ярослав ЮЩЕНКО. Водночас голова політради Віра УЛЬЯНЧЕНКО заявила, що лідер партії проти входження «Нашої України» до Комітету захисту України (сам В.ЮЩЕНКО не брав участі в засіданні президії).

Як повідомляв УНІАН, 12 травня президія «Нашої України» ухвалила рішення «координувати діяльність із Комітетом захисту України у питаннях захисту національних інтересів і надавати Комітету всебічну допомогу у розгортанні громадського руху опору, а не декларувати юридичне входження до цього Комітету».