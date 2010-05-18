Українці вибрали коментаторів на матчі ЧС-2010

Харків. 18 травня. УНІАН. Українці визначилися, з ким уболіватимуть і проглядатимуть матчі чемпіонату світу в Південній Африканській Республіці.

Згідно з опитуванням, яке тривало упродовж місяця, найкращими коментаторами країни були названі Денис Босянок (22,88% голосів), Дмитро Джулай (18,64% голосів) та Віктор Вацко (14,06% голосів).

Саме вони коментуватимуть матчі світової першості під час прямих трансляцій з ПАР на каналі ICTV, повідомляє Динамо Киев от Шурика.