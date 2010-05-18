Українці вибрали коментаторів на матчі ЧС-2010
20:16, 18 травня 2010Харьків
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Трансляція на ICTV
Харків. 18 травня. УНІАН. Українці визначилися, з ким уболіватимуть і проглядатимуть матчі чемпіонату світу в Південній Африканській Республіці.
Згідно з опитуванням, яке тривало упродовж місяця, найкращими коментаторами країни були названі Денис Босянок (22,88% голосів), Дмитро Джулай (18,64% голосів) та Віктор Вацко (14,06% голосів).
Саме вони коментуватимуть матчі світової першості під час прямих трансляцій з ПАР на каналі ICTV, повідомляє Динамо Киев от Шурика.
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