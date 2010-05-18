Олена Бондаренко стартувала з перемоги у Варшаві
20:19, 18 травня 2010Харьків
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Харків’янка двічі доходила до фіналу
Харків.18 травня. УНІАН. Українська тенісистка Олена Бондаренко вийшла в другий раунд турніру WTA Premier Polsat Warsaw Open у Варшаві.
У стартовому матчі посіяна під шостим номером харків’янка отримала упевнену перемогу над Робертою Вінчі з Італії: 6-3 6-1, повідомляє сайт Сапронов-теніс.
Олена Бондаренко двічі (2007, 2009) доходила до фіналу на турнірі у Варшаві.
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