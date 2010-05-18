Олена Бондаренко стартувала з перемоги у Варшаві

Харків.18 травня. УНІАН. Українська тенісистка Олена Бондаренко вийшла в другий раунд турніру WTA Premier Polsat Warsaw Open у Варшаві.

У стартовому матчі посіяна під шостим номером харків’янка отримала упевнену перемогу над Робертою Вінчі з Італії: 6-3 6-1, повідомляє сайт Сапронов-теніс.

Олена Бондаренко двічі (2007, 2009) доходила до фіналу на турнірі у Варшаві.