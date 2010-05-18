Завершився кінофестиваль «Харківський бузок»

Гран-прі залишився в Харкові

Харків. 18 травня. УНІАН. Сьогодні завершився II Міжнародний кінофестиваль короткометражних фільмів «Харківський бузок». Як передає кореспондент УНІАН, Гран-прі фестивалю отримав фільм харківського режисера і сценариста Руслана Нікуліна «Человечкин». Нагороди в різних номінаціях здобули: Краща анімаційна робота - «Штукатурка», режисери Давид Алапон і Луї Борісено (Париж, Франція) Кращий ігровий фільм - «Татоо», автор сценарію і режисер-постановник Вячеслав Серкез (Москва, Росія) Кращий сценарій - «Bessamemucho», Ганна Артамонова (Москва, Росія) Кращий документальний фільм - «Право листування», автор сценарію і режисер Максим Якубсон (Санкт-Петербург, Росія) Приз глядацьких симпатій - «Ми з тобою схожі», режисер Ілля Довгаль (Харків, Україна) Краща режисерська робота - «Стіна», режисер Євген Опря (Москва, Росія) Краща операторська робота - «Видозмінений ландшафт», режисер Пилип Юр’єв, оператор Віктор Бормотов (Москва, Росія).

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