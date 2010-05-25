Фани «Металіста» закликають підтримати збірну українськими піснями

Харків. 25 травня. УНІАН. Футбольні фани харківського «Металіста» звернулися до уболівальників підтримати збірну України в її сьогоднішньому товариському матчі зі збірною Литви виконанням українських пісень.

Як передає кореспондент УНІАН, у звернені, розміщеному на сайті Союзу фанів ФК «Металіст», зазначається, що цей матч психологічно дуже важливий «на початку шляху дружини МАРКЕВИЧА (головного тренера збірної України – ред.) до медалей на Євро-2012».

Фани «Металіста», закликаючи взяти на матч атрибутику збірної і прийти «з вірою в перемогу, в свою Збірну та велику справу», пропонують заспівати під час гри такі українські пісні, як «Розпрягайте хлопці коней», «Їхали козаки із Дону додому», «Ой на горі два дубки» та «Червону руту», тексти яких наводять на сайті.