Добкін отримав партійне підвищення

Харків. 31 травня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН обраний керівником Харківської обласної організації Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення про це було одностайно ухвалене 29 травня делегатами XIX обласної партійної конференції ПР.

Попередній керівник ХОО ПР Дмитро ШЕНЦЕВ, рекомендуючи на цю посаду М.ДОБКІНА, склав повноваження, пояснивши це необхідністю в повну силу працювати на посаді заступника голови Партії регіонів.

Промовляючи на конференції, М.ДОБКІН подякував однопартійцям за довіру керувати, як він наголосив, «однією з найкращих в країні партійних організацій». І справа не тільки в кількості, але і в якісному складі партії. За підбором людей, які сьогодні є членами Партії регіонів у Харкові та області, ми знаходимося на одній з лідируючих позицій», - сказав М.ДОБКІН.

При цьому він зазначив, що сьогодні Партію регіонів можна називати «партією влади».

Одними з головних завдань, які стоять перед цією політичною силою, М.ДОБКІН вважає надання допомоги у виконанні програми Президента Віктора ЯНУКОВИЧА та проведенні реформ. Важливим завданням новий керівник обласної парторганізації ПР назвав створення кадрового резерву для зміцнення політичної сили.

На конференції були обрано також заступників голови ХОО ПР, яким стали Сергій ЧЕРНОВ – голова Харківської облради, Валентин ДУЛУБ, Євген САВІН, Василь ХОМА (всі троє – заступники губернатора), а також Дмитро БОНДАРЕНКО, депутат Харківської облради, керівник обласної організації Союзу молодих регіонів України.