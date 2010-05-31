ХПГ підтримає постраждалих захисників парку Горького

Харків. 31 травня. УНІАН. Юристи Харківської правозахисної групи допоможуть постраждалим активістам та захисникам міського парку ім. Горького сформулювати заяви до міліції щодо встановлення осіб, які на них напали, а також до прокуратури щодо бездіяльності правоохоронців під час сутичок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив юрист Харківської правозахисної групи Аркадій БУЩЕНКО.

За його словами, на сьогодні неможливо падати позов до людей, які нападали на активістів, але існує можливість звернутися до правоохоронних органів із заявами «про встановлення осіб цих людей» та їх покарання. Це, на думку юриста, буде нескладно зробити, оскільки існує чимало фото- та відеоматеріалів інцидентів.

«Після того як їх встановлять, можна говорити про карну відповідальність за напад. На зйомках видно, як один із цих доблесних охоронців заліз у кишеню людині і витягнув телефон. Тобто, там криміналу достатньо, щоб міліція добре попрацювала», - підкреслив А.БУЩЕНКО.

Крім цього, наголосив він, ХПГ допоможе потерпілим сформулювати заяви до прокуратури з приводу бездіяльності працівників правоохоронних органів, які були «мовчазними свідками» подій у парку.

«Тут назріває потреба в позові до міліції за бездіяльність, бо саме через потурання та мовчазну згоду міліції ці люди так безкарно себе поводили», - підсумував А.БУЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у парку ім. Горького за дозволом Харківського міськвиконкому триває пробивка просіки для дороги, яка, за інформацією влади, має розв’язати транспортні проблеми в цьому районі міста. Від початку вирубки на місці робіт її противники вже близько тижня намагаються зупинити вирубування дерев, заявляючи, що воно ведеться незаконно. На просіці розбито намети, біля яких цілодобово чергують активісти, на дерева піднімаються альпіністи, щоб завадити вирубуванню.

Періодично на місці подій відбуваються сутички. 27 травня, близько 15.00 у зоні вирубки дерев у парку ім. Горького сталося зіткнення між виконавцями робіт і противниками вирубки, внаслідок чого постраждали двоє протестувальників, яких швидкою допомогою було доправлено до лікарні.

Сьогодні, 31 травня, заступник голови товариства «Поступ», представник руху «Зелений фронт» Ігор РОЗСОХА повідомив, що зранку в парку з`явилися люди із бензопилами і почали спилювати дерева. Після спроби екологів перешкодити знищенню дерев розпочалася сутичка захисників парку із невідомими особами у спортивних костюмах, на бейджах яких було написано «Муніципальна охорона». Так само, за словами представника руху «Зелений фронт», не представлялися і присутні представники міліції.

За його інформацією, під час сутички постраждала пенсіонерка, яку з тяжкими травмами та підозрою на перелом хребта і пошкодження нирок забрала швидка допомога.

«Це був масований акт насилля, людей штовхали, били ногами, руками! Журналістів, які намагалися це знімати, били по ногах», - заявив І.РОЗСОХА.

Він також сказав, що міліція не втручалася у конфлікт і не намагалася розборонити його сторони. За даними правозахисників, сьогодні зранку у парку ім. Горького перебувало близько 200 людей – противників вирубки, включаючи дітей.

Після сутичок вісім активістів прикували себе до дерев.