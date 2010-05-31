Юрист ХПЗ вважає, що «справа парку Горького» розсипалася

Харків. 31 травня. УНІАН. Суддя Дзержинського районного суду Харкова порушив норми Кодексу України про адміністративні правопорушення, передавши на доопрацювання справу захисників парку ім. Горького, яких обвинувачували в порушенні ст. 185 КУпАП «Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції...».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив представник інтересів обвинувачуваних у суді, юрист Харківської правозахисної групи Аркадій БУЩЕНКО.

«Суддя сказав, що матеріали справи не підтверджують тих обвинувачень, які були висунені, тому він направляє їх до райвідділу на доопрацювання», - сказав А.БУЩЕНКО.

На його думку, суддя Дзержинського суду Харкова, направивши справу на доопрацювання, «побічно визнав, що ніякого звинувачення, ніяких доказів злісної непокори там немає», й відтак мав припинити справу.

«Кодекс про адміністративні правопорушення передбачає перелік рішень, які можуть бути прийняті. Якщо суддя переконався, що там немає доказів того правопорушення, в якому звинувачують, він повинен припинити справу. Він, для мене не зрозуміло чим керуючись, направив справу назад до райвідділу міліції, дещо перенісши застарілий інститут додаткового розслідування з карного процесу в цей процес. Хоча тут такого немає. Тому це дивно і порушує насправді закон», - підкреслив А.БУЩЕНКО.

Юрист наголосив, що існує безліч фото та відео матеріалів, які підтверджують відсутність факту «злісної непокори» та «спротиву» працівникам правоохоронних органів, тому, на його думку, логічно, що «справа розсипалася».

Як повідомляв УНІАН, у парку ім. Горького за дозволом Харківського міськвиконкому триває пробивка просіки для дороги, яка, за інформацією влади, має розв’язати транспортні проблеми в цьому районі міста. Від початку робіт їх противники вже більше тижня намагаються зупинити вирубування дерев, заявляючи, що воно ведеться незаконно. На просіці розбито намети, біля яких цілодобово чергують активісти, на дерева піднімаються альпіністи, щоб завадити вирубуванню. Періодично на місці подій відбуваються сутички.

28 травня до Дзержинського райвідділу міліції для складання протоків було доправлено 12 учасників конфлікту.

Як підкреслила тоді начальник Центру громадських зв’язків ГУ МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, захисники парку не чинили спротив працівникам міліції та «добровільно сіли, спокійно проїхали для складання протоколів».