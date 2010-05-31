Перший день літа буде теплим і дощовим

Харків. 31 травня. УНІАН. 1 червня в Україні буде тепло - 24-26°, але йтимуть короткочасні дощі та грози.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, завтра по Україні мінлива хмарність. В західній частині очікуються сильні, в карпатському регіоні - дуже сильні дощі, на решті території - короткочасні дощі; в країні грози, в окремих районах град, шквали 17-22 м/с; лише у більшості східних та південних областей без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура у західних областях вночі - 8-13°, вдень - 16-21°, в Карпатах - 10-15°; на решті території вночі - 12-17°, на узбережжі морів - до 20°; вдень - 21-26°, у східних областях та південній частині - 24-29°.

У Київській області мінлива хмарність. Короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі - 12-17°, вдень - 21-26°.

У Києві мінлива хмарність. Короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі - 14-16°, вдень - 24-26°.

31 травня температура води в Чорному морі становить 19-21°, в районі Феодосії, Алушти та Ялти - 15-16°, в Азовському морі - 20-23°, в Дніпрі біля Києва - 19°.