У Краснокутську горіло приміщення Ощадбанку

Харків. 11 червня. УНІАН. Сьогодні вночі у райцентрі Краснокутськ горіло приміщення відділення «Ощадбанку».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, приміщення банку розміщене на першому поверсі 2-поверхового житлового будинку, що створювало додаткову небезпеку.

Сигнал про загоряння надійшов від охоронця банку одразу по опівночі. На момент прибуття пожежників горіли двері, комп’ютер, принтер та бухгалтерська документація.

Пожежа була ліквідована о 1.30. Рятівникам вдалося запобігти жертвам серед мешканців будинку. Постраждалих немає.

Причина пожежі та збитки, нанесені вогнем, встановлюються, повідомили у прес-службі.