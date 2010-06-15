У Харкові в райвідділі міліції помер 29-річний чоловік

Харків. 15 червня. УНІАН. У Харкові в приміщенні Орджонікідзевського райвідділу міліції помер підозрюваний у скоєнні злочину 29-річний чоловік.

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник Центру зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, це сталося у суботу, 12 червня, коли підозрюваний прибув на виклик до райвідділу міліції.

«Чоловікові стало зле за кілька хвилин після того, які він зайшов до приміщення. Була викликана «швидка». Медики констатували «серцевий напад, не виключено, що смерть настала від передозування», - розповіла Л.ВОЛКОВА.

За її словами, чоловік, раніше судимий, підозрювався у пограбуванні ювелірного магазину, яке сталося у Харкові напередодні. «Є речові докази, відбитки пальців тощо», - зазначила Л.ВОЛКОВА.

За даним фактом прокуратура провадить перевірку, повідомила керівник ЦЗГ.