В Росії святкуватимуть День закінчення Другої світової війни

Харків. 8 липня. УНІАН. У Росії 2 вересня святкуватимуть День закінчення Другої світової війни.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, Державна дума РФ ухвалила зміни до статті 11 федерального закону «Про дні військової слави і пам`ятні дати Росії», якими встановлюється пам`ятною датою «2 вересня - День закінчення Другої світової війни (1945 рік)».

Міжнародно-правовою підставою для встановлення нової пам`ятної дати вважається Акт про капітуляцію Японії, підписаний 2 вересня 1945 року від імені Об`єднаних націй представниками союзних держав, зокрема СРСР, що знаходилися у стані війни з Японією. Цей документ ознаменував закінчення Другої світової війни.