Генерал Борисюк увійшов до Топ-10 найбільших захисників України

Київ. 8 липня, УНІАН. У Топ-10 українців, які зробили найбільший внесок у зміцнення національної безпеки, майже немає політиків.

Про це свідчать представлені на прес-конференції в УНІАН результати експертного опитування «Десять українців, які зробили найбільший внесок у зміцнення національної безпеки та розвиток вітчизняної зброї України у 2005-2010 роках», проведеного Центром досліджень армії, конверсії і роззброєння (ЦДАКР) та інформаційним агентством УНІАН.

Рейтинг очолив генеральний директор - голова правління ВАТ «Мотор Січ» В’ячеслав БОГУСЛАЄВ. Друге і третє місця посіли голова парламентського Комітету з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО та генеральний директор ДАХК «Топаз», виробник станцій пасивної радіоелектронної розвідки «Кольчуга-М» Юрій РЯБКІН.

Далі за рейтингом ідуть генеральний конструктор АНТК ім. Антонова, розробник літаків спеціального призначення Дмитро КІВА, генеральний конструктор ДККБ «Луч», розробник високоточних засобів ураження Олег КОРОСТЕЛЬОВ, генеральний конструктор України зі створення бронетанкової техніки і артилерійських систем, начальник ХКБМ ім. Морозова Михайло БОРИСЮК, екс-директор Інституту проблем національної безпеки при РНБОУ Володимир ГОРБУЛІН, генеральний директор Національного космічного агентства України Юрій АЛЕКСЄЄВ, екс-генеральний директор ДК «Укрспецекспорт» Сергій БОНДАРЧУК, екс-керівник Служби зовнішньої розвідки Микола МАЛОМУЖ.

«Щодо політиків і державних діячів спостерігається шокуюча картина: Ю.ЄХАНУРОВ посідає 15-ту позицію, Ю.ТИМОШЕНКО - 21-у, Леонід КУЧМА - 25-ту. Тільки Анатолій ГРИЦЕНКО фактично є представником цієї когорти», - сказав директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин БАДРАК.

Він зазначив, що опитування зафіксувало «неповноцінність і незавершеність національної системи безпеки України». «Факт, що половина списку першої Топ-10 є розробниками зброї або так чи інакше асоціюються з оборонними системами, ми розцінюємо як свідчення деякої ностальгії за силою», - додав В.БАДРАК.

Він також повідомив, що серед дипломатів, які мають займатися захистом політичних, економічних та військових інтересів України, Костянтин ГРИЩЕНКО посів 11-ту позицію, Борис ТАРАСЮК 13-ту, Володимир ОГРИЗКО розділив 16-ту позицію з екс-міністром оборони Олександром КУЗЬМУКОМ.

Крім того, за словами В.БАДРАКА, жоден військовий стратег чи генерал не потрапили у Топ-10.

«Це свідчить про те, що довіра до армії різко знизилася. Також різко знизилася довіра експертного середовища до того, що український генералітет здатний організувати адекватне реагування на сучасні виклики і загрози», - сказав він.

В.БАДРАК вважає, що рейтинг має привернути більшу увагу суспільства до проблем національної безпеки.

Як сказав головний редактор інформагентства УНІАН Олександр ХАРЧЕНКО, рейтинг засвідчив, що розробники і виробники зброї в Україні на сьогодні мають більшу вагу й авторитет, ніж стратеги, які відповідають за національну безпеку країни. Крім того, за його словами, до рейтингу не потрапили екс-секретарі РНБО, окрім В.ГОРБУЛІНА, які б мали посісти перші місця.

О.ХАРЧЕНКО також наголосив на відсутності у рейтингу людей, які б відповідали за економічну, екологічну і інформаційну безпеку. Він припустив, що все це може свідчити про звужене бачення проблеми національної безпеки в експертному середовищі.

ЦДАКР та УНІАН у червні цього року провели опитування близько 40 вітчизняних експертів у сфері безпеки, метою якого було оцінити внесок відомих людей у зміцнення національної безпеки України в період 2005-2010 років.

Експертами виступили військові аналітики, керівники недержавних аналітичних структур, колишні чиновники силових відомств, журналісти, представники недержавних оборонно-промислових і науково-промислових структур.