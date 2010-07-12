Маркевич: ми грали експромтом

Харків. 12 липня. УНІАН. Головний тренер харківського «Металіста» Мирон Маркевич прокоментував першу гру команди в новому сезоні української Прем’єр-ліги.

- Я задоволений тільки результатом, а грою, звичайно, ні. Лише моментами можна було сказати, що гра нагадувала минулорічний «Металіст». Але тут є об`єктивні причини. Ключові гравці не грають, та й з «Таврією» завжди важко грати, тим більше на її полі. Команда завжди грає агресивно. Ми просили гравців акуратно зіграти, особливо в обороні. У принципі, це майже вдалося, «Таврія» мала момент, може два... А що стосується атаки і контратак, то крім 3-4 разів у нас нічого не вийшло. Безліч втрачених м`ячів дали свій результат. Але, повторюся, ми перекроїли склад. Вілягра взагалі приїхав два дні тому, ми грали експромтом.

Сьогодні Жажа не грав, але ми бачили його на трибуні.

Так, він поки не готовий. Ми залишаємося в Криму і будемо готуватися до наступної гри тут. Будемо його підтягувати. Поки його підготовка на дуже низькому рівні.

Ваша думка про час початку матчу?

Це центральна гра туру, володар Кубка грає з бронзовим призером. Чому ми повинні грати в такий час, не збагну? У Європі центральні матчі виносяться на вечір, а чому ми повинні мучитися - не ясно. Хотілося б поставити це питання відповідальним людям.

Ваша думка про гру новачків?

Вілягра зіграв практично без помилок, особливо враховуючи те, що він тільки пару днів з нами побігав. Для першого разу непогано, тим більше що в нього був непростий візаві, Голайдо. Романчук... Якщо б він ще хоч раз подав з п`яти тих, що м`яч за ворота полетів... Воробей - це була тактична заміна, він непогано грав.

Кимось ще хочете посилитися найближчим часом?

Хотілося б плеймейкером. І хотілося б центрального захисника.

Коли зможуть грати Папа і Джексон?

Папа, думаю, гри через три. Жажа, можливо, в наступній грі.