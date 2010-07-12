Алексейчук обіцяє урожай за будь-якої погоди
Ранні зернові зберуть за 10 днів
Харків. 12 липня. УНІАН. Погодні умови не завадять вчасно зібрати на Харківщині врожай ранніх зернових культур.
Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це заявив заступник голови Харківської облдержадміністрації Віталій АЛЕКСЕЙЧУК.
За його даними, вчора в багатьох районах області випала місячна норма опадів. Зокрема, в Балаклійському районі випало 100 мл опадів, в Первомайському районі - понад 100 мл.
«Через опади довелося призупинити збирання врожаю, але це ненадовго. Погода стабілізується, і ми продовжимо збирати врожай. Думаю, що в найближчі 10 днів ми завершимо збирання врожаю цих культур», - сказав В.АЛЕКСЕЙЧУК.
Він також повідомив, що в деяких районах пройшли смерчі, в результаті чого були пошкоджені поля. Сьогодні до кінця дня будуть відомі дані про те, наскільки і в яких районах ушкоджені поля, поінформував заступник губернатора.