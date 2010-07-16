У Харкові поклали квіти до Монументу Незалежності

Харків. 16 липня. УНІАН. Сьогодні на площі Рози Люксембург відбулася урочиста церемонія покладання квітів до Монументу Незалежності з нагоди 20-ї річниці Декларації про державний суверенітет України.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, в церемонії взяли участь заступники губернатора Євген САВІН, Вадим ЛАНДСМАН, заступник голови Харківської облради Вікторія КАЗАКОВА, заступник міського голови Михайло ФАТЄЄВ, представники політичних партій, громадських організацій та духовенства.