У Харкові поклали квіти до Монументу Незалежності
12:09, 16 липня 2010Харьків
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Сьогодні - 20-а річниця Декларації про державний суверенітет України
Харків. 16 липня. УНІАН. Сьогодні на площі Рози Люксембург відбулася урочиста церемонія покладання квітів до Монументу Незалежності з нагоди 20-ї річниці Декларації про державний суверенітет України.
Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, в церемонії взяли участь заступники губернатора Євген САВІН, Вадим ЛАНДСМАН, заступник голови Харківської облради Вікторія КАЗАКОВА, заступник міського голови Михайло ФАТЄЄВ, представники політичних партій, громадських організацій та духовенства.
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