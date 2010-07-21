Лубківський назвав «вузькі місця» підготовки Харкова до Євро-2012

Харків. 21 липня. УНІАН. Голова Місцевого організаційного комітету Євро-2012 Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ назвав проблемні питання підготовки Харкова до чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Свої зауваження приймаючим українським містам голова МОК висловив в інтерв’ю газеті «Урядовий кур’єр».

«У Харкові невирішеним залишається питання наявності відповідної кількості основних та трансферних тренувальних баз, поки не виконуються вимоги УЄФА щодо розміщення. Від першої української столиці також очікуємо завершення і введення в експлуатацію нової злітно-посадкової смуги», - сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

При цьому він наголосив, що ці зауваження відповідають дійсності і є не лише його особистою точкою зору.

«Ви ніколи не почуєте від мене критики заради критики. Усі зауваження відповідають реальному стану справ і є не моєю особистою точкою зору, а позицією УЄФА», - сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

Директор Турніру висловив переконання, що «ключову роль у розв’язанні переважної більшості питань мають відігравати міста-господарі, які повинні розділити з центральною владою відповідальність за успішну реалізацію цілого проекту».

Подаючи короткий аналіз проблем підготовки до Євро-2012, М.ЛУБКІВСЬКИЙ зазначив, що цим оглядом не обмежується коло завдань, які стоять сьогодні перед українськими містами, а є «лише верхівкою айсбергу». За його словами, цей перелік можна продовжити і відремонтованими дорогами, і чистотою вулиць, і впорядкованістю дорожнього руху, і роботою громадського транспорту

«За великим рахунком, міста самі повинні прагнути створити своїм мешканцям усі умови для комфортного життя, показати себе Європі і світу з найкращого боку», - наголосив М.ЛУБКІВСЬКИЙ.