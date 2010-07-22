На конкурс «Харківські ініціативи» надійшло 180 проектів

Харків. 22 липня. УНІАН. На участь у Міжнародному конкурсі інноваційних проектів «Харківські ініціативи» подано 180 заявок.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, збір заявок для участі в конкурсі, який проводиться за ініціативою губернатора Михайла ДОБКІНА, не сьогодні завершений.

Всього для участі в 16 номінаціях конкурсу новатори, учені та бізнесмени представили 180 проектів, які охопили всі сфери економічної діяльності: машинобудування, енергетику, охорону здоров`я, культуру і туризм.

Більше всього проектів представлено у сфері енергозбереження (37), екології і природокористування (21), агропромислового комплексу (виробництво, транспортування, зберігання, переробка і дистрибуція продукції АПК) - 20.

Експертна комісія до 30 липня визначить проекти, які потраплять у фінал конкурсу і після розробки бізнес-планів позмагаються за можливість бути представленими потенційним інвесторам на Міжнародному економічному форумі «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи» 17 вересня 2010 року, повідомили у прес-службі.