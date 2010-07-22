Кармазін розкаже про свої враження від парку Горького

Прес-конференція о 15.00

Харків. 22 липня. УНІАН. Сьогодні народний депутата України, 1-й заступник Комітету ВР з питань правосуддя Юрій КАРМАЗІН проведе у Харкові прес-конференцію. Як повідомляє прес-центр інформагентства «МОСТ-Харьков», мова піде «про результати перевірки звернень правозахисних організацій Харківщини, громадян і депутатів різних рівнів про масові порушення конституційних прав громадян». Прес-конференція розпочнеться о 15.00 в прес-центрі ІА «МОСТ-Харьков» (Міроносицька, 21).

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