Харківська область відзначає 245-річчя

Харків. 28 липня. УНІАН. У 2010 році Харківській області як адміністративно-територіальній одиниці виповнюється 245 років.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, указ про створення Слобідсько-української губернії з центром у Харкові був виданий імператрицею Російської імперії Катериною ІІ 28 липня 1765.

Як відзначили в ході робочої наради з підготовки до святкування Дня області заступник голови ХОДА Євген САВІН і перший заступник голови обласної ради Микола ТІТОВ, незважаючи на те, що Харківщина відзначає свій ювілей 28 липня, святкування з нагоди Дня області, як зазвичай, будуть проводитися 19 вересня - в День визволення регіону від німецько-фашистських загарбників. До свята буде приурочено безліч заходів.

«Ми проведемо цілий комплекс заходів під егідою святкування Дня області. Це і те ж Печенізьке поле, і Слобожанський ярмарок - все те, що ми раніше проводили як разові заходи, тепер ми повинні об`єднати», - підкреслив Є.САВІН