Курси валют у банках Харкова

Долар 7,865 - 7,87

Харків. 28 липня. УНІАН. На 28 липня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,8687 (продаж - 7,873 грн.), євро - 10,25 грн. (10,35 грн.), Базис - 7,865 (7,904), 10,18 (10,3) Реал-банк - 7,87 (7,905), 10,15 (10,3) відповідно. Національний банк України на 28 липня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 789.4200 (на 27 липня – 789.5200) 100 EUR – 1028.8511 (на 27 липня – 1020.9283) 10 RUR – 2.6106 (на 27 липня – 2.6056)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter