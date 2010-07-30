Воротарю Металіста обстежать травму в Німеччині
Після гри з Динамо було накладено гіпс
Харків. 30 липня. УНІАН. Після отриманої на очах у тисяч вболівальників, у матчі проти «Динамо» травми голкіпер «Металіста» Олександр Горяінов найближчим часом не зможе допомогти своїй команді. Перед самим відльотом на медичне обстеження до Мюнхена прес-служба ПЛ поцікавилась у футболіста його справами.
Олександре, що ж сталося в останньому матчі?
Пояснити це дуже важко. Просто біг за м’ячем, не роблячи при цьому якихось прискорень. Відчув сильний біль у нозі, опинився на газоні. Як з’ясувалось, трапився надрив ахілла на 80%. Тобто тримається він зараз у п’ять разів слабше, ніж у здоровому стані.
Що кажуть лікарі?
Вони не поспішають з висновками. Звичайно, зробили томограму. З її результатами зараз знаходжуся в аеропорту. Невдовзі сідаю у літак рейсом до Відня. Там мене зустрічатимуть, щоб повезти на консультацію до Мюнхена. Тамтешні спеціалісти і мають винести свій вердикт щодо рівня складності отриманої травми, методів і термінів лікування.
Наскільки ускладнене побутове пересування?
Достатньою мірою. Ногу до половини стегна загіпсовано. Думаю, кожен розуміє, наскільки це незручно. До того ж доводиться пересуватися з допомогою милиць.
Чи траплялися у тебе раніше такі серйозні травми? Скільки найбільше тривала вимушена перерва?
Серйозних травм, на щастя, тривалий час не було. А найдовше пропустив зовсім недавно. В останньому матчі 2009 року зустрічалися з «Дніпром». Тоді порвав зв’язку і лікувався ціле зимове міжсезоння, через що змушений був пропустити майже всі підготовчі збори «Металіста».
Як гадаєш, твоя травма відбилася на психологічному стані партнерів у матчі з динамівцями?
Важко сказати. З початку нібито все складалося нормально, десь навіть більше на нашу користь. Не думаю, що ми повинні були програвати. Адже кияни створили моментів не більше, ніж ми. Помилилися двічі і пропустили два голи… Втім, що вже про це згадувати…
fpl.ua