Янукович проведе екстрене засідання РНБО в Криму

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ перервав свою відпустку і на сьогодні, 5 серпня, терміново скликав позачергове засідання Ради національної безпеки та оборони України з питання вжиття заходів протидії можливим пожежам у зв’язку із складними погодними умовами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, В.ЯНУКОВИЧ скасував усі заплановані на поточний тиждень у своєму робочому графіку заходи і перервав відпустку у зв’язку з необхідністю вжиття заходів із запобігання поширення загроз виникнення пожеж в регіонах держави, які становлять небезпеку для життя громадян.

В.ЯНУКОВИЧ також ухвалив рішення викликати з відпусток керівників центральних органів виконавчої влади та голів обласних державних адміністрацій.

Засідання РНБО пройде у Криму. Воно розпочнеться о 14.30.

Президент за результатами засідання РНБО планує ухвалити низку організаційних рішень, які покликані забезпечити локалізацію можливих кризових явищ у зв’язку із загрозою виникнення пожеж через спекотні погодні умови.