Погода на завтра: дощі обіцяють лише на заході

6 серпня на більшій частині України утримається суха погода, вдень - сильна спека з температурою 35-39°, у східних, місцями у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях - 40-42°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі становитиме 18-23°, на півдні - 22-27°. Лише в західних областях очікуються короткочасні грозові дощі, в окремих районах - град, шквали 15-20 м/с, у Карпатах місцями сильні дощі; температура вночі - 14-19°, вдень - 28-33°, в горах - 18-23°. Вітер в Україні східний, південно-східний, 5-10 м/с.

У Київській області утримається суха погода і сильна спека з температурою вдень 35-39°, вночі - 18-23°. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

У Києві також утримається суха погода і сильна спека з температурою вдень 36-38°, вночі - 21-23°. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

5 серпня температура води в Чорному та Азовському морях - 27-30°, в Дніпрі біля Києва - 27°.