Табачник збільшить держзамовлення на інженерні спеціальності

Міністерство освіти та науки України щороку збільшуватиме державне замовлення на підготовку спеціалістів інженерських і технічних спеціальностей.

Про це на прес-конференції в Харкові сказав міністр освіти України Дмитро ТАБАЧНИК, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН про можливі шляхи вирішення ситуації дефіциту інженерських кадрів на ринку праці України.

«Кожен рік буде рости державне замовлення на інженерні спеціальності, на природничі та математичні, це перше. І, по-друге, будемо зменшувати держзамовлення на юристів, економістів і чітко його спрямовувати тільки в профільні виші», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Крім цього, міносвіти, за словами Д.ТАБАЧНИКА, закриватиме «непрофільні» спеціальності в багатьох вищих навчальних закладах.

«Ми будемо поправляти систему освіти шляхом підвищення вимог до профільності вишів. Не будуть аграрні університету отримувати ліцензії на підготовку психологів і юристів, менеджерів, хореографів тощо. Профільність будемо відстоювати, тобто будемо закривати у всіляких непрофільних вишах імітацію підготовки спеціалістів», – підкреслив Д.ТАБАЧНИК.

Д.ТАБАЧНИК також звернувся до батьків абітурієнтів, котрі планують подати документи на юридичні або економічні факультети, з проханням припинити «плодити безробітних».