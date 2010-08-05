Герман все ще мріє піти в санітарки - якщо Льовочкін відпустить

Заступник глави адміністрації президента Ганна Герман заявляє, що під кінець місяця візьме ще тиждень відпустки, щоб попрацювати санітаркою.

"Я нещодавно повернулася з відпустки. Зараз на роботі. І якщо мені керівництво дасть ще тиждень відпустки ближче до Дня незалежності, то я піду. Я не хочу робити з цього піару. Це моя внутрішня потреба", - сказала вона, повідомляє Gazeta.ua.

За словами Герман, це буде в одній зі столичних лікарень.

"У регіон не поїду. Буду десь тут. Але я не хочу нікому казати, де я буду. Після того, як я це здійсню, обов`язково повідомлю журналістів. Якщо вони захочуть, зможуть перевірити", - додала вона.

Як відомо, перед відпусткою Герман заявила, що останній тиждень відпочинку планує присвятити роботі санітаркою.

"Я виберу якусь найважчу лікарню і попрацюю там тиждень санітаркою. На громадських засадах, звісно", - сказала вона 15 липня.

28 липняГерман заявила, що вже проходить медкомісію і на наступному тижні (з 2 серпня) вона працюватиме санітаркою.

"Зараз я проходжу медичну комісію. Наступного тижня у мене почнеться друга частина відпустки, і я проведу її так, як і планувала", - сказала вона.

Першу частину своєї відпустки Герман провела в Альпах

Українська правда