Незадовго до зникнення редактору газети «Новий стиль» погрожували

Харків. 18 серпня. УНІАН. Незадовго до зникнення головному редактору харківської інформаційної газети «Новий стиль» Василю КЛИМЕНТЬЄВУ погрожували.

Про це кореспонденту УНІАН сказав заступник головного редактора газети «Новий стиль» Петро МАТВІЄНКО.

«Знаю, що у червні від ХАЧАТРЯНА (заступник прокурора Харківської області Сергій ХАЧАТРЯН) приїжджала людина – КЛИМЕНТЬЄВ готував статтю під назвою «Вибухова суміш», у якій він писав про корупційні дії цього ХАЧАТРЯНА, як він за гроші закривав кримінальні справи – і пропонував йому 10 тисяч. Він мені неодноразово про це говорив. Але він його виставив за двері і сказав, що совістю не торгує. Потім були погрози анонімні по телефону, незадовго до зникнення, у липні, в серпні», - сказав П.МАТВІЄНКО.

Говорячи про критичні матеріали стосовно голови Державної податкової адміністрації у Харківській області Станіслава ДЕНИСЮКА, які у газеті публікував В.КЛИМЕНТЬЄВ, заступник головного редактора зазначив, що телефон В.КЛИМЕНТЬЄВА знайшли «біля володінь» С.ДЕНИСЮКА, що частково може свідчити про його непричетність. «Знайшли на Печенізькому водосховищі в районі володінь ДЕНИСЮКА. Так це ж навпаки підтверджує, що це не ДЕНИСЮК, йому ж це не вигідно. Він би міг на Краснооскольському водосховищі це викинути. Але ж, з іншого боку, він міг розуміти, що всі будуть думати саме так, тому саме тут і викинув», - підкреслив П.МАТВІЄНКО.

На його думку, виявлення телефона скидається на провокацію, оскільки дані про те, що телефон з’явився у мережі, отримала тільки одна людина – брат зниклого, а не колеги та правоохоронці.

«Шість днів телефон мовчав, і раптом він говорить. Чомусь звернув увагу на те, що він у мережі, тільки брат, який живе невідомо де, у Первомайському районі, хоча маса людей теж дзвонили йому. Чому їм не прийшли такі SMS?», - акцентував П.МАТВІЄНКО.

Крім цього, заступник головного редактора звернув увагу на відсутність інших речових доказів перебування В.КЛИМЕНТЬЄВА у човні, де було знайдено його телефон. «Він з’явився в мережі, на цей телефон подзвонив брат, а там виявився хлопчик, який сказав, що він там-то й там-то, і після цього взяли цього хлопчика і цей телефон. Ну насправді не в’яжеться. А де ж тоді КЛИМЕНТЬЄВ, а де ж його речі поділися, якщо залишив тільки телефон?», - обурився заступник головного редактора.

На думку П.МАТВІЄНКА, виявлення телефона – це фальсифікація та спроба повести слідство невірним шляхом.

«Я знаю, що в слідства була одна із версій, що він узяв човен, не впорався з керуванням, утонув. А тут вам підтвердження такої версії. Я не знаю, хто це підлаштовує, але підлаштовує явно той, хто не зацікавлений у тому, щоб справа була розкрита об’єктивно. Може, й міліція потрапила на цей гачок», - припустив він.

П.МАТВІЄНКО спростував інформацію про те, що поряд із човном було знайдено тіло В.КЛИМЕНТЬЄВА.

«Те, що там поруч знайшли труп у татуюваннях, ну це ж явно не Василь Петрович, тому що в нього не було ніяких татуювань», - сказав заступник головного редактора.

П.МАТВІЄНКО підкреслив, що зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА можна пов’язати «виключно з професійною діяльністю» журналіста, та спростував будь-які побутови мотиви цієї події.

«Кримінал, мабуть, вважає, що прийшла його влада, а четвертій владі (журналісти – УНІАН) необхідно переглянути свою позицію і писати тепер тільки про трудові пориви ударників капіталістичної праці. Це ще й з іншого боку попередження журналістам», - наголосив П.МАТВІЄНКО.

Він зазначив, що редакція газети «Новий стиль» опечатана, «міліція, ще не порушивши кримінальної справи, вилучила деякі речі, судячи з усього, системний блок і ноутбук».

Як повідомляв УНІАН, дружина В.КЛИМЕНТЬЄВА повідомила про зникнення чоловіка 12 серпня. У ході перевірки встановлено, що 11 серпня В.КЛИМЕНТЬЄВ виїхав з дому з невідомим чоловіком на автомобілі «БМВ» сріблястого кольору у невідомому напрямку.

Дзержинський райвідділ міліції Харкова порушив кримінальну справу за статтею «навмисне вбивство» за фактом зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА.

17 серпня у човні, який плавав на Печенізькому водосховищі, було знайдено мобільний телефон зниклого чоловіка.

Газета «Новий стиль» займається розслідуваннями на правову тематику.