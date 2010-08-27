Підприємства ЖКГ скоротили заборгованість з виплати зарплат

Харків. 27 серпня. УНІАН. У серпні заборгованість із виплати зарплати на підприємствах ЖКГ Харківської області скоротилася на 2,8 млн. грн.

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на в.о. начальника Головного управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури ХОДА Сергія ЧЕРНЯКА.

За його даними, станом на 1 серпня заборгованість із виплати заробітної плат мали 24 підприємства ЖКГ (14,2% загальної кількості) на загальну суму 20 млн. грн., в т.ч. економічно активні підприємства - 19,7 млн. грн.

За оперативними даними, в серпні погашена заборгованість на суму 2,8 млн. грн., і станом на 26 серпня залишок боргу економічно активних підприємствах склав 16,9 млн. грн.

Зменшення заборгованості відбулося в основному за рахунок погашення боргів підприємствами: ХКП «Міськелектротранс» (811 тис. грн.), КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» (1077,7 тис. грн., розрахувалося повністю), ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури території» (369,3 тис. грн.), КП «Чугуївська саночистка» (110,6 тис. грн.).