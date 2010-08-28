Янукович прибув до Харкова
11:21, 28 серпня 2010Харьків
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Президент відкриє новий аеровокзал до Євро-2012
Харків. 28 серпня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ прибув з робочою поїздкою у Харків.
Як передає кореспондент УНІАН, глава держави візьме участь у церемонії відкриття новозбудованого терміналу Харківського міжнародного аеропорту.
Також в Харкові заплановано спілкування В.ЯНУКОВИЧА з представниками ЗМІ.
Як повідомляв УНІАН, також сьогодні глава держави відвідає Луганську область. Президент прибуде до Стаханова Луганської області, де візьме участь в урочистостях з нагоди Дня шахтаря.
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