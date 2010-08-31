10-денна парторганізація «Рідної Вітчизни» зібралася на вибори

Харків. 31 серпня. УНІАН. Харківська обласна організація політичного об`єднання «Рідна Вітчизна» братиме участь у місцевих виборах 31 жовтня 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Рідної Вітчизни» з посиланням на голову обласної організації Леоніда СОРОКУ.

«У нашу молоду партію приходить дуже багато активних і свідомих людей, які хочуть реалізувати себе в політиці, щоб змінити на краще ситуацію в нашій країні. Їм імпонує програма «Рідної Вітчизни», яка відбиває інтереси всіх громадян України», - сказав він.

«На основі внутрішньопартійного праймеріз ми відберемо кращих представників нашої партії і підтримуватимемо їхні кандидатури на посаді депутатів місцевих рад, а також мерів міст, селищних і сільських голів», - заявив Л.СОРОКА.

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня Верховна рада ухвалила зміни до закону про вибори, знявши заборону на участь у місцевих виборах парторганізацій, які були створені пізніше, ніж за рік до дня голосування.

Довідка УНІАН. Леонід СОРОКА у період з 2002 по 2006 рр. обіймав посаду заступника Харківського міського голови. Політичне об`єднання «Рідна Вітчизна» було зареєстроване Міністерством юстиції України 27 травня 2010 р. Головою об`єднання обраний генеральний директор нафтової компанії «Червоноленінськнафтогаз» Іван МАТІЄШИН, першим заступником голови – народний депутат України V скликання, голова правління Союзу інвесторів Віктор ЛЕЩЕНКО.

Установча конференція ХОО «Рідна Вітчизна» відбулася 26 серпня ц.р.