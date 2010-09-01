На Харківщині за парти сіли близько 21,4 тис. першокласників

Харків. 1 вересня. УНІАН. Сьогодні у школах Харківської області відбулося свято Першого дзвоника.

Перший у житті шкільний урок відвідали близько 21,4 тис. першокласників, повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

Всього ж новий навчальний рік розпочався для 233 тисяч школярів Харківської області.

Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН та його заступники відвідали святкові заходи у школах Харкова та області, привітали дітей та вчителів з початком нового року і побажали наснаги, успіхів та приємних вражень у новому навчальному році.

Увечері на площі Свободи відбудеться свято Посвячення в студенти для першокурсників всіх вищих навчальних закладів Харкова.

Початок заходу о 18.00.