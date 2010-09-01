Органний зал у Харкові добудують за півроку

Харків. 1 вересня. УНІАН. Органний зал Харківської філармонії може бути збудований до березня наступного року.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, ця інформація пролунала під час відвідування Харківської обласної філармонії губернатором Михайлом ДОБКІНИМ.

Приміщення філармонії перебуває в стадії з реконструкції. На даний момент адміністративний корпус вже зданий, основні роботи ведуться в органному і великому залах.

Разом з губернатором хід робіт з реконструкції філармонії оглянули також його перший заступник Володимир БАБАЄВ і заступник Євген САВІН, начальник управління культури ХОДА Дмитро КУЗНЄЦОВ.

Як повідомив у ході огляду голова правління Житлобуд-1 Олександр ХАРЧЕНКО, до березня буде добудований органний зал, оскільки навесні у ньому вже мають розпочатися роботи з монтажу органу. Крім цього готуються елементи декору для великої зали, які будуть повністю відповідати оригінальним.

«Будівля знаходиться в досить високій мірі готовності для добудови. Вона повністю забезпечена всіма необхідними елементами інженерії. Крім того, не було моменту в роботі тресту Житлобуд-1, коли не розраховувалися за роботу або міськвиконком, або Харківська обласна адміністрація», - повідомив О.ХАРЧЕНКО.

Як зазначив за підсумками обходу М.ДОБКІН, роботи в будівлі ще дуже багато.

«Це гарна недобудова. Але потрібно ще багато сил і коштів витратити, щоб цей об`єкт став головною перлиною міста, та й, мабуть, всієї України», - зазначив губернатор.