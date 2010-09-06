У Тимошенко скаржаться, що їм не реєструють Авакова

Харків. 6 вересня. УНІАН. У ВО «Батьківщина» заявляють, що посадові особи Головного управління юстиції у Харківській області «діють з перевищенням службових повноважень, зловживаючи владою та службовим становищем».

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, заявила член бюро Харківської обласної організації партії «Батьківщина» Світлана СЕМКО, коментуючи рішення управління юстиції у Харківській області про відмову у реєстрації нового голови обласної парторганізації Арсена АВАКОВА.

«Право приймати таке рішення не передбачене жодним нормативним актом. До Наказу Головного управління юстиції у Харківській області було додано правовий висновок щодо відмови у взятті до відома інформації про зміну у складі керівних органів обласної організації, що свідчить про те, що прийняттю рішення передувало проведення правової експертизи статутних документів», – зазначила С.СЕМКО.

Вона зауважила, що відповідно до п. 4 та п. 5 Наказу Мін’юсту «Про затвердження порядку підготовки та оформлення рішень щодо легалізації об’єднань громадян та інших громадських формувань», правова експертиза статутних документів здійснюється виключно при легалізації (реєстрації) об’єднань громадян та реєстрації змін до статутних документів.

«Прийняття до відома інформації про зміну керівних органів об’єднання громадян не потребує проведення будь-яких правових експертиз. Отже, дії посадових осіб харківського управління юстиції порушують право обласної організації «Батьківщини» на свободу об’єднання громадян у політичні партії та громадські організації, яке закріплене в ст. 36 Конституції України, та є втручанням у внутрішню діяльність партії», – підкреслила С.СЕМКО.

Вона також додала, що дії службових осіб управління юстиції містять ознаки злочинів, передбачених ст. 170 (перешкоджання законній діяльності профспілок, політичних партій, громадських організацій) та ч. 1 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня звітно-виборча конференції харківської обласної організації ВО «Батьківщина» обрала своїм лідером А.АВАКОВА.