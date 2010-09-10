Група харківських альпіністів вирушила в Гімалаї

Харків. 10 вересня. УНІАН. Група харківських альпіністів – Ігор СВЕРГУН, Андрій КИЙКО, Олександр ЗАКОЛОДНИЙ та Бадаві КАШАЄВ у складі Міжнародної експедиції «Україна – Гімалаї – 2010» вирушила до Непалу, де планує зійти на гору Чо-Ойю в Гімалаях.

Висота цієї вершини, що розташована в Головному Гімалайському хребті на кордоні Непалу з Тібетом в 30 кілометрах на північному заході від Джомолунгми (Еверест), становить 8201 метр.

У травні цього року українська команда альпіністів здійснила сходження на «восьми тисячник» Макалу, повідомляє «Газета по-харківськи».