Група харківських альпіністів вирушила в Гімалаї
15:48, 10 вересня 2010Харьків
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Спортсмени хочуть зійти на Чо-Ойю
Харків. 10 вересня. УНІАН. Група харківських альпіністів – Ігор СВЕРГУН, Андрій КИЙКО, Олександр ЗАКОЛОДНИЙ та Бадаві КАШАЄВ у складі Міжнародної експедиції «Україна – Гімалаї – 2010» вирушила до Непалу, де планує зійти на гору Чо-Ойю в Гімалаях.
Висота цієї вершини, що розташована в Головному Гімалайському хребті на кордоні Непалу з Тібетом в 30 кілометрах на північному заході від Джомолунгми (Еверест), становить 8201 метр.
У травні цього року українська команда альпіністів здійснила сходження на «восьми тисячник» Макалу, повідомляє «Газета по-харківськи».
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