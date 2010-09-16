Губернатори бачать, що «собака заритий» на ринку землі

Харків. 16 вересня. УНІАН. Голова Вінницької обласної державної адміністрації Микола ДЖИГА заявляє, що на ринку землі Вінницької області є серйозні тіньові схеми, в яких приховано мільярди гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ДЖИГА сказав, звітуючи за 100 днів свого перебування на посаді губернатора.

За його словами, робота з вивчення ефективності використання земельних ресурсів у Вінницькій області вже практично завершена. «Ми дійшли висновку, що на ринку землі є дуже серйозні тіньові схеми, в яких приховано багато тіньових коштів. Погано ведеться облік, контроль за використанням площ», - повідомив М.ДЖИГА.

Він навів приклад, що засівається 100 га, а по звітності показується 30 га, а на іншій площі працюють найняті працівники, які ніде не обліковані, які ніде не значаться, і зарплату вони отримують в конвертах. «І в тій тіні 30% економіки аграрного сектору, цифри - мільярдні, це те, що втрачає сьогодні аграрно-промисловий комплекс в області», - зазначив М.ДЖИГА.

Він додав, що по кожному із 27 районів області розроблені відповідні доручення головам районних адміністрацій з підвищення ефективності роботи АПК.

Також М.ДЖИГА не виключив подальших змін кадрів на місцях.

«Я вважаю, що нам вдалось створити дієву команду професіоналів, які працюють сьогодні у владі. Відбулись зміни у кадровому потенціалі, вони продовжуються, і ще будуть продовжуватись», - сказав М.ДЖИГА.

Губернатор додав, що в нього є претензії по роботі до багатьох нових голів райдержадміністрації, але він даватиме їм шанс виправити ситуацію.