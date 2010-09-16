Будівельники області скоротили обсяги робіт

Харків. 16 вересня. УНІАН. У січні-серпні 2010 року підприємства Харківської області власними силами виконали будівельних робіт на суму 1739008 тис. грн. - 93,8% обсягів будівництва за відповідний період минулого року.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на Головне управління статистики.

За даними облстату, в області структура будівельних робіт за видами будівельної діяльності порівняно з аналогічним періодом 2009 р. практично не змінилася. Скорочення обсягів будівельних робіт сталося за всіма основними видами будівельної діяльності, окрім робіт із завершення будівництва, обсяги яких збільшилися на 13,7%.

У ГУ статистики відмічають, що на загальну тенденцію більше всього вплинула діяльність підприємств, які займаються будівництвом будівель і споруд (доля в загальному обсязі - 93,4%), серед яких на 14,6% скоротили обсяги робіт підприємства, що здійснюють будівництво будівель. Темпи робіт з установки інженерного устаткування будівель і споруд (доля в загальному обсязі - 6,2%) знизилися на 9,3%.

У статуправлінні повідомляють, що в січні-серпні 2010 р. по області виконувалися будівельні роботи в Харкові, 6 містах обласного підпорядкування і 9 районах області. Обсяги будівництва скоротилися порівняно з аналогічним періодом минулого року в Харкові (окрім Київського, Орджонікідзевського та Червонозаводського районів), у 4 містах обласного підпорядкування (окрім Куп’янска та Люботина) і 6 районах області (окрім Валківського, Дергачівського та Нововодолазького районів) за рахунок зменшення обсягів будівництва житла, будівництва і капітального ремонту доріг.

В Управлінні статистики відмічають, що з початку року не працювали 27,8% від загальної кількості будівельних підприємств області, але за обсягами виконаних будівельних робіт серед регіонів України Харківська область посідає третє місце, поступаючись Києву та Донецькій області.