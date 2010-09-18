Харківщина - один з лідерів із залучення іноземних інвестицій - Сапронов

Харків. 18 вересня. УНІАН. Харківська область залучила в регіон 2,1 млрд. дол. іноземних інвестицій і увійшла за цим показником до трійки лідерів в Україні.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це поінформував відповідальний секретар Харківського регіонального Комітету з економічних реформ, заступник губернатора Юрій САПРОНОВ на пленарному засіданні Міжнародного економічного форуму «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи», який 17 вересня проходив у Харкові.

«На початок 2010 року в нашому регіоні загальний обсяг прямих іноземних інвестицій становив 2,1 млрд. дол. США, що в перерахунку на одного жителя становить 744 долара», - повідомив Ю.САПРОНОВ

За його словами, «це досить високий показник в порівнянні з іншими областями України, але низький у порівнянні з рівнем у сусідніх країнах. У Росії рівень інвестицій на душу населення у два рази вище, а в Чехії - в 13 разів, що становить 11366 доларів США».

Промовляючи під час пленарного засідання «Харківські ініціативи - системний підхід до підвищення конкурентоспроможності регіону», Ю.САПРОНОВ зазначив, що рівень інвестицій сприяє підвищенню рівня валового внутрішнього продукту на душу населення. Тому, наголосив він, сьогодні на всіх рівнях управління керівники зобов`язані займатися залученням інвестицій, щоб підняти продуктивність праці, освоїти нові види продукції, зберегти і наростити конкурентоспроможність на міжнародних ринках.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня у Харкові пройшов Міжнародний економічний форум «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи», у якому взяли участь понад 300 представників з 20 країн світу. Одним з результатів форуму стало, зокрема, оголошення про те, що група компаній з Німеччини та Швейцарії готові інвестувати в промисловість Харківської області 185 мільйонів євро.

Фото Дмитра ВЕРЕЩИНСЬКОГО