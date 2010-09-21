Ярославський про перспективи своїх проектів до Євро-2012

Харьков. 18 сентября. УНИАН. Президент группы DCH, генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012 Александр ЯРОСЛАВСКИЙ рассказал о перспективах своих некоторых проектов к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, своими планами бизнесмен поделился в интервью всеукраинской газеты «Факты».

«Сейчас для меня основное - реконструкция старого терминала аэропорта», - сказал А.ЯРОСЛАВСКИЙ.

По его словам, он буквально накануне узнал, что харьковский аэровокзал в 1953-54 годах был белого, а не серого, как сейчас, цвета, «и таким мы и будем его делать во время реконструкции».

«А еще в ближайших планах, - сказал бизнесмен, - временный терминал. Важно понимать, что называть его «временным» не совсем точно. Скорее это будет постоянный аэросалон. Конечно, во время Евро-2012, когда будет большой поток болельщиков, он будет временно использоваться как пассажирский терминал. Но после турнира здание будет полноценно задействовано совсем по другому функциональному назначению. Что касается внешнего вида, то «временный» терминал будет стилистически повторять тот новый терминал, который мы уже открыли. То есть получится очень интересный комплекс - старый терминал между двумя новыми суперсовременными объектами».

Говоря о новом проекте – строительстве с «нуля» 5-звездочной гостиницы на площади Свободы в Харькове, А.ЯРОСЛАВСКИЙ отметил, что она не должна возвышаться над историческими зданиями, чтобы не нарушать общего архитектурного ансамбля центра города.

«Когда мы задумали этот проект, я поставил перед архитекторами одну основную задачу: чтобы ни в коем случае мы не выбились из стиля. Ведь по сути, наши «старые» архитекторы создали «подкову». Если посмотреть с высоты птичьего полета на Госпром, на всю площадь Свободы и строения вокруг неё, получается подкова. И в ней не хватает одного звена, одного «гвоздика» - вот этой самой гостиницы. Поэтому гостиница ни в коем случае не должна выделяться! Все желания людей выделиться всегда заканчиваются или смешно, или плачевно. И если наш «гвоздик» будет «вылезать», это «поранит» весь архитектурный ансамбль площади. Поэтому все должно быть очень гармонично, одно здание должно дополнять другое и тем самым поддерживать общую неповторимую ауру площади. Единственное, чем может выделяться отель - так это своей свежестью и оригинальностью. И ничем другим», - сказал А.ЯРОСЛАВСКИЙ.

Еще один частный проект, о котором рассказал бизнесмен, - создание логистического центра стоимостью в 300 млн. долл., который будет расположен на территории Международного аэропорта «Харьков».

«Это будет некий перевалочный пункт, база. А главное - это будет тот объект, который вызовет дополнительный интерес и внимание к Харькову, а значит, привлечёт дополнительные инвестиции», - подытожил А.ЯРОСЛАВСКИЙ.

Фото Андрея КРАВЧЕНКО